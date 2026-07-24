Одесі більше 230 років: археологи знайшли нові докази

Розкопки в центрі Одеси. Фото: Одеська міська рада

Марія Луценко Редактор

На Приморському бульварі в Одесі тривають археологічні розкопки. Цього сезону дослідники виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років. Також археологи знайшли артефакти часів генуезької факторії та османського періоду. Нові відкриття допомагають краще зрозуміти історію території, на якій виникла сучасна Одеса.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Давня стіна

Спільну археологічну експедицію вже четвертий сезон проводять Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського та Інститут археології НАН України. Її очолюють доктори історичних наук Світлана Іванова та Андрій Красножон. Дослідники працюють на ділянках Приморського бульвару, які раніше не вивчалися. Однією з найцінніших знахідок цього сезону стали залишки давньогрецької оборонної споруди. Стіна завтовшки близько двох метрів уже простежена більш ніж на 20 метрів.

За словами археологів, знахідка допоможе точніше визначити межі античного поселення Гавань Істріан, яке існувало на території сучасної Одеси.

Сліди різних епох

Під час розкопок також виявили артефакти XIV століття, пов’язані з генуезькою факторією Дженестра. Серед знахідок — кераміка з Криму та Трабзона, а також монети. Крім того, археологи зафіксували залишки османського періоду, які можуть бути пов’язані з Хаджибейським замком. Численні оброблені кам’яні блоки та архітектурні елементи, ймовірно, свідчать про близьке розташування основних споруд фортеці.

Водночас дослідження ускладнюють значні пошкодження культурних шарів. Вони виникли через забудову Одеси у ХІХ–ХХ століттях. Науковці наголошують, що результати розкопок спростовують уявлення про появу Одеси на території, де до її заснування нібито нічого не було.

"Розкопки доводять, що версія про заснування Одеси "на порожньому місці" є абсолютно неспроможною. У науковому середовищі вона серйозно навіть не розглядається", — зазначив Андрій Красножон.

Археологічні дослідження на Приморському бульварі тривають. Фахівці очікують на нові знахідки, які можуть допомогти відновити багатовікову історію території сучасної Одеси.

Минулорічні розкопки

Минулого літа на Приморському бульварі в Одесі провели археологічні розкопки. Студенти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського разом із фахівцями Інституту археології НАН України. Серед найважливіших знахідок — археологічні матеріали генуезького походження XIV століття, які виявили поблизу пам'ятника герцогу де Рішельє. Вони свідчать, що монумент встановлений на культурному шарі італійської Джінестри, який пізніше зазнав змін у період Османської імперії. Рештки фортифікацій того часу археологи знайшли біля фунікулера.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше на Одещині, на березі Нижнього Дунаю, проводили археологічну експедицію. Науковці досліджують некрополь на Кам’яній горі — унікальне місце, де протягом тисячоліть перетиналися Схід і Захід. Цьогорічні розкопки стали першими за участю студентів під час війни.

Також Новини.LIVE писали, що раніше на Приморському бульварі науковці вилучили понад тисячу артефактів в хронологічному діапазоні від античності до періоду окупації Одеси. За 2.5 місяці робіт на алеях і площі біля Дюка закладено близько 10 шурфів (вертикальна гірнича виробка) і 3 розкопу. Максимальна глибина в одному з них перевищила 5 м. Середня потужність культурних нашарувань в межах 3 м. Загальна площа досліджених ділянок – близько 120 кв. м.