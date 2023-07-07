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Одесі відбудуться велогонки: проїзд авто деякими вулицями обмежать

7 липня 2023 12:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесі відбудуться велогонки: проїзд авто деякими вулицями обмежать
Змагання для велосипедистів. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На вихідних 8 та 9 липня в Одесі заплановано проведення двох велосипедних змагань — "Меморіал Уточкіна" та Odesa Grand-Prix. Організацію подій бере на себе Громадська організація "Південна велосипедна ліга м. Одеси".

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У зв'язку з проведенням велогонок 8 липня з 08:30 до 12:30 тимчасово буде обмежений в'їзд на вулицю Маразліївську, а 9 липня в той самий час — вулицю Центральний аеропорт, за винятком спецавтотранспорту, автомобілів та мотоциклів, які беруть участь у змаганнях.

Маршрут велогонки 8 липня

Маршрут "Меморіалу Уточкіна" 8 липня пролягатиме наступним чином: вулиця Маразліївська, кут з провулком Сабанського — стадіон "Чорноморець" (Центральний парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка) — провулок Нахімова — вулиця Маразліївська — вулиця Троїцька — вулиця Маразліївська, кут з провулком Сабанського.

Маршрут велогонки 9 липня

Маршрут традиційної велогонки Odesa Grand-Prix, яка відбудеться 9 липня охопить наступні ділянки: вулиця Центральний аеропорт (поблизу гаражного кооперативу "Чайка") — перехрестя Овідіопольської дороги — Міжнародний аеропорт "Одеса" — перехрестя Овідіопольської дороги.

Нагадаємо, в Одесі з нагоди святкування Дня Конституції відбувся велопробіг. Близько 30 велосипедистів, включаючи дітей, приєдналися до заходу. Крім того, в місті провели низку спортивних змагань.

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