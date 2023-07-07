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Одессе состоятся велогонки: проезд авто некоторыми улицами ограничат

7 июля 2023 12:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одессе состоятся велогонки: проезд авто некоторыми улицами ограничат
Соревнования для велосипедистов. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На выходных 8 и 9 июля в Одессе запланировано проведение двух велосипедных соревнований — "Мемориал Уточкина" и Odesa Grand-Prix. Организацию событий берет на себя Общественная организация "Южная велосипедная лига г. Одессы".

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В связи с проведением велогонок 8 июля с 08:30 до 12:30 временно будет ограничен въезд на улицу Маразлиевскую, а 9 июля в то же время — улицу Центральный аэропорт, за исключением спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях. 

Маршрут велогонки 8 июля

Маршрут "Мемориала Уточкина" 8 июля будет проходить следующим образом: улица Маразлиевская, угол с переулком Сабанского — стадион "Черноморец" (Центральный парк культуры и отдыха имени Т.Г. Шевченко) — переулок Нахимова — улица Маразлиевская — улица Троицкая — улица с переулком Сабанского.

Маршрут велогонки 9 июля

Маршрут традиционной велогонки Odesa Grand-Prix, которая состоится 9 июля, охватит следующие участки: улица Центральный аэропорт (близ гаражного кооператива "Чайка") — перекресток Овидиопольской дороги — Международный аэропорт "Одесса" — перекресток Овидиопольской дороги.

Напомним, в Одессе по случаю празднования Дня Конституции прошел велопробег. Около 30 велосипедистов, включая детей, присоединились к мероприятию. Кроме того, в городе провели ряд спортивных состязаний.

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