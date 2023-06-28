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Велопробіг та спортивні змагання: святкування Дня Конституції в Одесі

28 червня 2023 14:00
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Анна Мурадова
Редактор
Велопробіг та спортивні змагання: святкування Дня Конституції в Одесі
Велопробіг в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з нагоди святкування Дня Конституції відбувся велопробіг. Близько 30 велосипедистів, включаючи дітей, приєдналися до заходу. Крім того, в місті провели низку спортивних змагань.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Пробіг розпочався біля Оперного театру та завершився біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім учасників, до заходу приєднались також 20 велопатрульних з Управління патрульної поліції Одеської області.

Серед учасників велопробігу були й діти. Фото: Одеська міська рада
Серед учасників велопробігу були й діти. Фото: Одеська міська рада

"Ми працюємо над тим, аби велосипедистам було комфортно їздити містом. Адже спорт — це здоров’я. Ми маємо робити усе, аби наші діти росли здоровими та щасливими", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Спортивні змагання

Одеса стала ареною для спортивних змагань, присвячених Дню Конституції України. Спортивна база "Скеледром" прийняла відкритий чемпіонат Одеської області зі скелелазіння, де зібралися 54 спортсмени з різних куточків області.

Змагання зі скелелазіння. Фото: Одеська міська рада
Змагання зі скелелазіння. Фото: Одеська міська рада

Водночас на веслувальній базі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 6 міста Одеси відбулися змагання з веслування на байдарках і каное. Усі учасники продемонстрували силу, швидкість та витривалість на дистанціях різної довжини.

Змагання з веслування. Фото: Одеська міська рада
Змагання з веслування. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, в День Конституції України, в Одесі відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника видатному українському поету Тарасу Шевченку, що розташований в однойменному парку. Це свято є символом об'єднання українців, підтримки демократичних цінностей та глибокого почуття національної гордості.

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