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Велопробег и спортивные состязания: празднование Дня Конституции в Одессе

28 июня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Велопробег и спортивные состязания: празднование Дня Конституции в Одессе
Велопробег в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе по случаю празднования Дня Конституции прошел велопробег. Около 30 велосипедистов, включая детей, присоединились к мероприятию. Кроме того, в городе провели ряд спортивных состязаний.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Пробег начался возле Оперного театра и завершился возле памятника Тарасу Шевченко. Кроме участников, к мероприятию присоединились 20 велопатрульных из Управления патрульной полиции Одесской области.

Среди участников велопробега были дети. Фото: Одесский городской совет
Среди участников велопробега были дети. Фото: Одесский городской совет

"Мы работаем над тем, чтобы велосипедистам было комфортно ездить по городу. Ведь спорт — это здоровье. Мы должны делать все, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Спортивные соревнования

Одесса стала ареной для спортивных состязаний, посвященных Дню Конституции Украины. Спортивная база "Скалодром" приняла открытый чемпионат Одесской области по скалолазанию, где собрались 54 спортсмена из разных уголков области.

Соревнования по скалолазанию. Фото: Одесский городской совет
Соревнования по скалолазанию. Фото: Одесский городской совет

В то же время на гребной базе Комплексной детско-юношеской спортивной школы №6 города Одессы прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Все участники продемонстрировали силу, быстроту и выносливость на дистанциях разной длины.

Соревнования по гребле. Фото: Одесский городской совет
Соревнования по гребле. Фото: Одесский городской совет

Напомним, сегодня, 28 июня, в День Конституции Украины, в Одессе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко, расположенному в одноименном парке. Этот праздник является символом объединения украинцев, поддержки демократических ценностей и глубокого чувства национальной гордости.

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