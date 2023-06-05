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Одесит металевою трубою до смерті побив знайомого

5 червня 2023 12:06
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Беженар Тетяна
журналіст
Одесит металевою трубою до смерті побив знайомого
Місце злочину. Фото: ГУНП в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Під час хмільного застілля 39-річний зловмисник завдавав товаришу численні удари металевою трубою по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до його смерті. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Побив та залишив помирати

Подія сталася в одній з багатоповерхівок на проспекті Академіка Глушка. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками спалахнула сварка. У розпалі конфлікту господар оселі побив товариша трубою та залишив його помирати у безпорадному стані. За попередніми даними потерпілий помер від травми голови. Причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Приховування злочину

Півтори доби зловмисник мовчав про те, що сталося, а після вирішив приховати злочин. Щоб забезпечити собі алібі, він розповів іншому приятелю, що виходив з дому у справах і повернувшись, знайшов свого товариша вже мертвим. Знайомий зловмисника сповістив про це поліцейських, які виявили тіло загиблого за вказаною адресою.

Затримання зловмисника

Фігурант намагався переконати поліцейських у своїй невинуватості, однак у ході слідства, зізнався у скоєному. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Покарання за вчинення злочину

Слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Чоловіку може загрожувати від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік вбив та розчленував власну матір. Правоохоронці затримали підозрюваного. Згідно з отриманою інформацією, жертвою стала 60-річна місцева жінка.

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