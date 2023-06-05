Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одессит металлической трубой до смерти избил знакомого arrow

Одессит металлической трубой до смерти избил знакомого

5 июня 2023 12:06
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одессит металлической трубой до смерти избил знакомого
Место преступления. Фото: ГУНП в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Во время хмельного застолья 39-летний злоумышленник наносил товарищу многочисленные удары металлической трубой по голове, нанеся тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть. За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Избил и оставил умирать

Событие произошло в одной из многоэтажек на проспекте Академика Глушко. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами разгорелась ссора. В разгар конфликта хозяин дома избил товарища трубой и оставил его умирать в беспомощном состоянии. По предварительным данным, потерпевший скончался от травмы головы. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Скрытие преступления

Полтора суток злоумышленник молчал о случившемся, а после решил скрыть преступление. Чтобы обеспечить себе алиби, он рассказал другому выходившему из дома по делам и вернувшись, нашел своего товарища уже мертвым. Знакомый злоумышленника известил об этом полицейских, обнаруживших тело погибшего по указанному адресу.

Задержание злоумышленника

Фигурант пытался убедить полицейских в своей невиновности, однако в ходе следствия признался в содеянном. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание за совершение преступления

Следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Речь идет о преднамеренном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Мужчине может грозить от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали подозреваемого. Согласно полученной информации, жертвой стала 60-летняя местная женщина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас