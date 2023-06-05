Одессит металлической трубой до смерти избил знакомого

Место преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

Во время хмельного застолья 39-летний злоумышленник наносил товарищу многочисленные удары металлической трубой по голове, нанеся тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть. За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Избил и оставил умирать

Событие произошло в одной из многоэтажек на проспекте Академика Глушко. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами разгорелась ссора. В разгар конфликта хозяин дома избил товарища трубой и оставил его умирать в беспомощном состоянии. По предварительным данным, потерпевший скончался от травмы головы. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Скрытие преступления

Полтора суток злоумышленник молчал о случившемся, а после решил скрыть преступление. Чтобы обеспечить себе алиби, он рассказал другому выходившему из дома по делам и вернувшись, нашел своего товарища уже мертвым. Знакомый злоумышленника известил об этом полицейских, обнаруживших тело погибшего по указанному адресу.

Задержание злоумышленника

Фигурант пытался убедить полицейских в своей невиновности, однако в ходе следствия признался в содеянном. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание за совершение преступления

Следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Речь идет о преднамеренном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Мужчине может грозить от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали подозреваемого. Согласно полученной информации, жертвой стала 60-летняя местная женщина.