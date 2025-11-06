Відео
Україна
Одесит отримав п'ять років за зйомку роботи ППО під час обстрілу

Одесит отримав п'ять років за зйомку роботи ППО під час обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 12:35
Оновлено: 12:26
В Одесі тіктокера засудили на 5 років за відео роботи ППО
Одесит, якого затримали за зйомку ППО. Фото: Служба безпеки України

В Одесі 35-річний чоловік під час повітряної атаки зняв роботу української ППО. Згодом він виклав відео в TikTok. Через його дії окупанти могли скоригувати повторні удари по місту. Суд призначив йому покарання.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Деталі справи

За матеріалами справи житель Одеси у листопаді 2023 року під час масованої атаки РФ зняв на телефон роботу української протиповітряної оборони. Чоловік опублікував відео в TikTok із точними координатами та часом зйомки. Ролик швидко потрапив у стрічки користувачів соцмережі, серед яких могли бути представники російських спецслужб. Отриману інформацію ворог міг використати для коригування повторних ракетних і дронових ударів по Одесі.

Як покарали

Правоохоронці оперативно встановили особу порушника та затримали його. Ним виявився 35-річний рецидивіст, який уже мав судимості за крадіжки та грабіж. Під час обшуку в його квартирі знайшли телефон, з якого він публікував відео, і  боєприпаси, які він незаконно зберігав. Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України — за поширення інформації про розташування українських військових (ч. 2 ст. 114-2) та незаконне зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263). Покарання — п’ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили іноземця, який працював на окупантів та зливав їм інформацію про ЗСУ. Також ми писали, що у Полтаві судили жінку, що знімала на телефон дислокації військових об'єктів та передавала інформацію росіянам.

