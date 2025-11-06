Видео
Україна
Главная Одесса Одессит получил пять лет за съемку работы ПВО во время обстрела

Одессит получил пять лет за съемку работы ПВО во время обстрела

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 12:35
обновлено: 12:26
В Одессе тиктокера осудили на 5 лет за видео работы ПВО
Одессит, которого задержали за съемку ПВО. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе 35-летний мужчина во время воздушной атаки снял работу украинской ПВО. Впоследствии он выложил видео в TikTok. Из-за его действий оккупанты могли скорректировать повторные удары по городу. Суд назначил ему наказание.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По материалам дела житель Одессы в ноябре 2023 года во время массированной атаки РФ снял на телефон работу украинской противовоздушной обороны. Мужчина опубликовал видео в TikTok с точными координатами и временем съемки. Ролик быстро попал в ленты пользователей соцсети, среди которых могли быть представители российских спецслужб. Полученную информацию враг мог использовать для корректировки повторных ракетных и дроновых ударов по Одессе.

Как наказали

Правоохранители оперативно установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался 35-летний рецидивист, который уже имел судимости за кражи и грабеж. Во время обыска в его квартире нашли телефон, с которого он публиковал видео, и незаконно сохраненные боеприпасы. Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины — за распространение информации о расположении украинских военных (ч. 2 ст. 114-2) и незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263). Наказание — пять лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили иностранца, который работал на оккупантов и сливал им информацию о ВСУ. Также мы писали, что в Полтаве судили женщину, которая снимала на телефон дислокации военных объектов и передавала информацию россиянам.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
