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Одесит покатався на самокаті та отримав штраф 17 тисяч

19 грудня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесит покатався на самокаті та отримав штраф 17 тисяч
Їзда на самокаті. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі містянин отримав штраф за водіння на самокаті. Відомо, що на транспортний засіб чоловік став напідпитку, після чого його затримала поліція. 

Про це Новинам.LIVE повідомила речниця Одеської патрульної поліції Алла Марченко. 

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Деталі інциденту

За словами самого чоловіка, він після сварки з дружиною вирішив проїхатися на самокаті. Перед цим він вживав алкогольні напої. 

Виїхавши на проїжджу частину, порушника затримали правоохоронці, перевірили документи та експрес-тест на вміст алкоголю. Після чого склали протокол. 

"Одесит отримав тисячу  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становило 17,5 тисяч гривень. Наразі штраф повністю сплачено", — сказала пресофіцер. 

Зазначимо, що з квітня електросамокати, гіроскутери та моноколеса в Україні прирівняли до транспортних засобів. Відповідний закон підписав президент. До цього в українському законодавстві та правилах дорожнього руху власники малих електричних засобів пересування вважалися пішоходами. 

Правила руху для водіїв електросамокатів:

  • їздити по тротуарах на електросамокатах заборонено;
  • їхати слід якомога правіше проїзною частиною;
  • не керувати електротранспортом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
  • користуватися сітловідбивчими елементами;
  • їздити в шоломі, використовувати інші засоби безпеки.

Нагадаємо, у вересні в Одесі помітили чоловіка, який їхав на електросамокаті одразу з чотирма дітьми. Наймолодшому дісталося "сидяче місце" — у тата на плечах.

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