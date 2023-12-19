Одессит покатался на самокате и получил штраф 17 тысяч

Езда на самокате. Фото: pixabay

В Одессе горожан получил штраф за вождение на самокате. Известно, что на транспортное средство мужчина стал выпивший, после чего его задержала полиция.

Об этом сообщила представитель Одесской патрульной полиции Алла Марченко.

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Детали инцидента

По словам самого мужа, он после ссоры с женой решил прокатиться на самокате. Перед этим он употреблял алкогольные напитки.

Выехав на проезжую часть, нарушителя задержали правоохранители, проверили документы и экспресс-тест на содержание алкоголя. После чего составили протокол.

"Одессит получил тысячу не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляло 17, 5 тысяч гривен. Сейчас штраф полностью уплачен", — сказала пресс-офицер.

Отметим, что с апреля электросамокаты, гироскутеры и моноколеса в Украине приравняли к транспортным средствам. Соответствующий закон подписал президент. До этого в украинском законодательстве и правилах дорожного движения владельцы малых электрических средств передвижения считались пешеходами.

Правила движения для водителей электросамокатов:

ездить по тротуарам на электросамокатах запрещено;

ехать следует как можно правее проезжей частью;

не управлять электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

пользоваться светоотражающими элементами;

ездить в шлеме, использовать другие средства безопасности.

Напомним, в сентябре в Одессе заметили мужчину, который ехал на электросамокате сразу с четырьмя детьми. Самому молодому досталось сидячее место — у папы на плечах.