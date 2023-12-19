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Одессит покатался на самокате и получил штраф 17 тысяч

19 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одессит покатался на самокате и получил штраф 17 тысяч
Езда на самокате. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе горожан получил штраф за вождение на самокате. Известно, что на транспортное средство мужчина стал выпивший, после чего его задержала полиция.

Об этом сообщила представитель Одесской патрульной полиции Алла Марченко.

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Детали инцидента

По словам самого мужа, он после ссоры с женой решил прокатиться на самокате. Перед этим он употреблял алкогольные напитки.

Выехав на проезжую часть, нарушителя задержали правоохранители, проверили документы и экспресс-тест на содержание алкоголя. После чего составили протокол.

"Одессит получил тысячу не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляло 17, 5 тысяч гривен. Сейчас штраф полностью уплачен", — сказала пресс-офицер.

Отметим, что с апреля электросамокаты, гироскутеры и моноколеса в Украине приравняли к транспортным средствам. Соответствующий закон подписал президент. До этого в украинском законодательстве и правилах дорожного движения владельцы малых электрических средств передвижения считались пешеходами.

Правила движения для водителей электросамокатов:

  • ездить по тротуарам на электросамокатах запрещено;
  • ехать следует как можно правее проезжей частью;
  • не управлять электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • пользоваться светоотражающими элементами;
  • ездить в шлеме, использовать другие средства безопасности.

Напомним, в сентябре в Одессе заметили мужчину, который ехал на электросамокате сразу с четырьмя детьми. Самому молодому досталось сидячее место — у папы на плечах.

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