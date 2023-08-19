Одесит відсудив у міста майже пів мільйона за пошкоджене авто

Дерево впало на авто. Фото: Одеська міська рада

В Одесі чоловік відсудив у міської ради майже пів мільйона гривень за розбите авто. У 2020 році на капот траспортного засобу впало сухе дерево, яке комунальники вчасно не прибрали.

Про це Новини.LIVE дізналися з рішення Одеського апеляційного суду.

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"Під час розгляду справи суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак апеляційний суд скасував це рішення й задовольнив позов. Адже територія, на якій росло дерево, є комунальною, а її власник — територіальна громада міста, тому відшкодовувати збитки має міськрада", — йдеться у повідомленні суду.

Розпорядження про надання коштів. Фото: Одеський апеляційний суд

Деталі справи

5 червня 2020 року на машину Citroen DS4 впало сухе дерево в аварійному стані, коли та проїжджала по вулиці Мельницькій. Наразі з постанови суду відомо, що місто повинно відшкодувати постраждалому 453 668 гривень, що дорівнює вартості ремонту автівки.

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