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Одесит відсудив у міста майже пів мільйона за пошкоджене авто: деталі

19 серпня 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесит відсудив у міста майже пів мільйона за пошкоджене авто
Дерево впало на авто. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі чоловік відсудив у міської ради майже пів мільйона гривень за розбите авто. У 2020 році на капот траспортного засобу впало сухе дерево, яке комунальники вчасно не прибрали.

Про це Новини.LIVE дізналися з рішення Одеського апеляційного суду. 

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"Під час розгляду справи суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак апеляційний суд скасував це рішення й задовольнив позов. Адже територія, на якій росло дерево, є комунальною, а її власник — територіальна громада міста, тому відшкодовувати збитки має міськрада", — йдеться у повідомленні суду.

Розпорядження про надання коштів. Фото: Одеський апеляційний суд

Деталі справи

5 червня 2020 року на машину Citroen DS4 впало сухе дерево в аварійному стані, коли та проїжджала по вулиці Мельницькій. Наразі з постанови суду відомо, що місто повинно відшкодувати постраждалому 453 668 гривень, що дорівнює вартості ремонту автівки.

Раніше ми писали, що Honda Accord виявився єдиним середньорозмірним седаном, який отримав найвищу загальну оцінку за безпеку пасажирів на задніх сидіннях під час краш-тестів Страхового інституту шосейної безпеки (IIHS). Всі інші конкуренти цієї марки авто виявилися куди небезпечнішими.

 

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