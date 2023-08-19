Одессит отсудил у города почти полмиллиона за поврежденное авто

Дерево упало на авто. Фото: Одесский городской совет

В Одессе мужчина отсудил у городского совета почти полмиллиона гривен за разбитый автомобиль . В 2020 году на капот транспортного средства упало сухое дерево, которое коммунальщики вовремя не убрали.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Одесского апелляционного суда.

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"В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск. Ведь территория, на которой росло дерево, является коммунальной, а ее владелец — территориальная община города, поэтому возмещать ущерб должен горсовет", — говорится в сообщении суда.

Распоряжение о предоставлении средств. Фото: Одесский апелляционный суд

Детали дела

5 июня 2020 года на машину Citroen DS4 упало сухое дерево в аварийном состоянии, когда она проезжала по улице Мельницкой. Из постановления суда известно, что город должен возместить пострадавшему 453 668 гривен, что равно стоимости ремонта автомобиля.

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