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Одессит отсудил у города почти полмиллиона за поврежденный автомобиль: детали

19 августа 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одессит отсудил у города почти полмиллиона за поврежденное авто
Дерево упало на авто. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе мужчина отсудил у городского совета почти полмиллиона гривен за разбитый автомобиль . В 2020 году на капот транспортного средства упало сухое дерево, которое коммунальщики вовремя не убрали.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Одесского апелляционного суда.

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"В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск. Ведь территория, на которой росло дерево, является коммунальной, а ее владелец — территориальная община города, поэтому возмещать ущерб должен горсовет", — говорится в сообщении суда.

Распоряжение о предоставлении средств. Фото: Одесский апелляционный суд

Детали дела

5 июня 2020 года на машину Citroen DS4 упало сухое дерево в аварийном состоянии, когда она проезжала по улице Мельницкой. Из постановления суда известно, что город должен возместить пострадавшему 453 668 гривен, что равно стоимости ремонта автомобиля.

Ранее мы писали, что Honda Accord оказался единственным среднеразмерным седаном, получившим высокую общую оценку за безопасность пассажиров на задних сиденьях во время краш-тестов Страхового института шоссейной безопасности (IIHS). Все остальные конкуренты этой марки авто оказались куда более опасными.

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