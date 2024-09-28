В Одесі робітник автомийки викрав авто у клієнта: молодику загрожує ув'язнення

Викрадена іномарка. Фото: Нацполіція

Поліція завершила досудове розслідування викрадення автомобіля "Audi Q5" робітником автомийки в Одесі. Молодому правопорушнику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в одеській області.

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Відомо, що наприкінці липня до поліції звернувся власник автомобіля з повідомленням про його зникнення. Чоловік розповів, що залишив свій транспортний засіб на мийці на півтори години, але коли повернувся, не знайшов ані автомобіля, ані працівника, який його мав помити.

Поліцейський з підозрюваним. Фото: Нацполіція

Поліція оперативно розпочала провадження, і вже невдовзі правоохоронці встановили, що до викрадення причетний 22-річний житель Березівщини. Молодик, який нещодавно почав стажування на автомийці, скористався моментом і поїхав на машині в Березівський район. Однак через пошкоджене колесо він покинув автівку у полі та повернувся до Одеси на попутці.

Пошкоджене колесо автівки. Фото: Нацполіція

Що загрожує за викрадення авто

Поліцейські швидко затримали правопорушника, а викрадений автомобіль було повернуто власнику. Під час слідства було проведено низку експертиз, зокрема товарознавчу, яка визначила вартість автівки в понад 800 тисяч гривень.

"Зібравши достатньо доказів протиправних дій фігуранта та врахувавши вартість автомобіля, ми висунули йому обвинувачення за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне молодику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна", — зазначив слідчий Ігор Недельчев з відділення поліції № 3 Одеського району.

На час слідства суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 300 тисяч гривень, якою підозрюваний не скористався.

Нагадаємо, поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який пограбував одесита посеред білого дня.

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