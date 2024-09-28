В Одесі робітник автомийки викрав авто у клієнта: молодику загрожує ув'язнення

Одесит влаштувався на автомийку та викрав іномарку клієнта — фото
Поліція завершила досудове розслідування викрадення автомобіля "Audi Q5" робітником автомийки в Одесі. Молодому правопорушнику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це у суботу, 28 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в одеській області.
Викрав іномарку у клієнта
Відомо, що наприкінці липня до поліції звернувся власник автомобіля з повідомленням про його зникнення. Чоловік розповів, що залишив свій транспортний засіб на мийці на півтори години, але коли повернувся, не знайшов ані автомобіля, ані працівника, який його мав помити.
Поліція оперативно розпочала провадження, і вже невдовзі правоохоронці встановили, що до викрадення причетний 22-річний житель Березівщини. Молодик, який нещодавно почав стажування на автомийці, скористався моментом і поїхав на машині в Березівський район. Однак через пошкоджене колесо він покинув автівку у полі та повернувся до Одеси на попутці.
Що загрожує за викрадення авто
Поліцейські швидко затримали правопорушника, а викрадений автомобіль було повернуто власнику. Під час слідства було проведено низку експертиз, зокрема товарознавчу, яка визначила вартість автівки в понад 800 тисяч гривень.
"Зібравши достатньо доказів протиправних дій фігуранта та врахувавши вартість автомобіля, ми висунули йому обвинувачення за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне молодику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна", — зазначив слідчий Ігор Недельчев з відділення поліції № 3 Одеського району.
На час слідства суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 300 тисяч гривень, якою підозрюваний не скористався.
Нагадаємо, поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який пограбував одесита посеред білого дня.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який вкрав мопед для власного користування.
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