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Одессит устроился на автомойку и угнал иномарку клиента — фото

28 сентября 2024 12:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе рабочий автомойки угнал авто у клиента: новолунию грозит заключение
Угнана иномарка. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Полиция завершила досудебное расследование угона автомобиля Audi Q5 рабочим автомойки в Одессе. Молодому правонарушителю грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в одесской области.

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Известно, что в конце июля в полицию обратился владелец автомобиля с уведомлением о его исчезновении. Мужчина рассказал, что оставил свое транспортное средство на мойке на полтора часа, но когда вернулся, не нашел ни автомобиля, ни работника, который его помыл.

Одессит устроился на автомойку и угнал иномарку клиента — фото - фото 1
Полицейский с подозреваемым. Фото: Нацполиция

Полиция оперативно приступила к производству, и уже вскоре правоохранители установили, что к похищению причастен 22-летний житель Березовщины. Молодой человек, недавно начавший стажировку на автомойке, воспользовался моментом и уехал на машине в Березовский район. Однако из-за поврежденного колеса он бросил автомобиль в поле и вернулся в Одессу на попутке.

Одессит устроился на автомойку и угнал иномарку клиента — фото - фото 2
Поврежденное колесо автомобиля. Фото: Нацполиция

Что угрожает за угон авто

Полицейские быстро задержали правонарушителя, а угнанный автомобиль был возвращен владельцу. В ходе следствия был проведен ряд экспертиз, в том числе товароведческая, которая определила стоимость автомобиля более 800 тысяч гривен.

"Собрав достаточно доказательств противоправных действий фигуранта и учтя стоимость автомобиля, мы предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. За совершенное молодому человеку грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", — отметил Игорь Недельчев из отделения полиции №3 Одесского района.

На время следствия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 300 тысяч гривен, которым подозреваемый не воспользовался.

Напомним, полицейские задержали 36-летнего мужчину, ограбившего одессита посреди белого дня.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили мужчину, который украл мопед для собственного пользования.

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