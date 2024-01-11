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"Одесит" з пропутінсього ролика опинився бойовиком ДНР

11 січня 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Одесит" з пропутінсього ролика опинився бойовиком ДНР
Відомості про бойовика. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російська пропаганда опублікувала агітаційний ролик, присвячений "виборам" президента. У цьому відео згадується "уродженець Одеси", у якого начебто лише один президент, однак ним опинився бойовик так званої ДНР. 

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж. 

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Що відомо про ролик

Актор Олександр Гриденко пропагандистського ролика, який зіграв одеситам насправді є депутатом так званої ДНР та уродженцем Донецька. 

Крім того, колаборант є членом партії "Єдіная Росія". Відомо, що 37-річний чоловік ніколи не проживав в Одесі, ба більше — він є у підсанкційному в Україні списку сайту "Миротворець". 

Нагадаємо, росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начебто народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт.  

Також ми писали, що В Україні поширюється інформація, що тепер неможливо потрапити на огляд до лікаря без військового квитка. Проте це виявилося фейком, який поширила російська пропаганда.

Додамо, російські ЗМІ поширюють у мережі інформацію, що Сполучені Штати нібито дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по Росії. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Одеса
ДНР
війна
Одеська область
пропаганда
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путіністи

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