"Одесит" з пропутінсього ролика опинився бойовиком ДНР

Відомості про бойовика. Фото: скриншот

Російська пропаганда опублікувала агітаційний ролик, присвячений "виборам" президента. У цьому відео згадується "уродженець Одеси", у якого начебто лише один президент, однак ним опинився бойовик так званої ДНР.

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж.

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Що відомо про ролик

Актор Олександр Гриденко пропагандистського ролика, який зіграв одеситам насправді є депутатом так званої ДНР та уродженцем Донецька.

Крім того, колаборант є членом партії "Єдіная Росія". Відомо, що 37-річний чоловік ніколи не проживав в Одесі, ба більше — він є у підсанкційному в Україні списку сайту "Миротворець".

Нагадаємо, росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начебто народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт.

Також ми писали, що В Україні поширюється інформація, що тепер неможливо потрапити на огляд до лікаря без військового квитка. Проте це виявилося фейком, який поширила російська пропаганда.

Додамо, російські ЗМІ поширюють у мережі інформацію, що Сполучені Штати нібито дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по Росії. Проте ця інформація не відповідає дійсності.