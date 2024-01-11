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"Одессит" из пропутинского ролика оказался боевиком ДНР

11 января 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Одессит" из пропутинского ролика оказался боевиком ДНР
Сведения о боевике. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российская пропаганда опубликовала агитационный ролик, посвященный "выборам" президента. В этом видео упоминается "уроженец Одессы", у которого вроде бы только один президент, однако им оказался боевик так называемой ДНР.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Что известно о ролике

Актер Александр Гриденко пропагандистского ролика, сыгравшего одесситам, на самом деле является депутатом так называемой ДНР и уроженцем Донецка.

Кроме того, коллаборант является членом партии "Единая Россия". Известно, что 37-летний мужчина никогда не проживал в Одессе, более того — он находится в подсанкционном в Украине списке сайта "Миротворец".

Напомним, россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

Также мы писали, что в Украине распространяется информация, что теперь невозможно попасть на осмотр врачу без военного билета. Но это оказалось фейком, который распространила русская пропаганда.

Добавим, что российские СМИ распространяют в сети информацию, что Соединенные Штаты якобы позволили Украине применять HIMARS для ударов по России. Однако эта информация не соответствует действительности.

Одесса
ДНР
война
Одесская область
пропаганда
Новости Одессы
путинисты

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