"Одессит" из пропутинского ролика оказался боевиком ДНР

Сведения о боевике. Фото: скриншот

Российская пропаганда опубликовала агитационный ролик, посвященный "выборам" президента. В этом видео упоминается "уроженец Одессы", у которого вроде бы только один президент, однако им оказался боевик так называемой ДНР.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

Читайте также:

Что известно о ролике

Актер Александр Гриденко пропагандистского ролика, сыгравшего одесситам, на самом деле является депутатом так называемой ДНР и уроженцем Донецка.

Кроме того, коллаборант является членом партии "Единая Россия". Известно, что 37-летний мужчина никогда не проживал в Одессе, более того — он находится в подсанкционном в Украине списке сайта "Миротворец".

Напомним, россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

Также мы писали, что в Украине распространяется информация, что теперь невозможно попасть на осмотр врачу без военного билета. Но это оказалось фейком, который распространила русская пропаганда.

Добавим, что российские СМИ распространяют в сети информацию, что Соединенные Штаты якобы позволили Украине применять HIMARS для ударов по России. Однако эта информация не соответствует действительности.