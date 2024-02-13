Одесит за 8 тисяч доларів оформлював "непридатність" до служби — подробиці

Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили місцевого мешканця, який допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Шахрай оформлював ухилянтам фейкові документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці злочинної схеми

Мешканець Одеси разом зі знайомим з ТЦК пропонували чоловікам призовного віку "відкосити" від мобілізації до армії, шляхом оформлення документів про непридатність до військової служби.

Потенційних клієнтів вони шукали в Інтернеті, а за свої "послуги" просили по 8 000 доларів з людини. Після чого відправляли усі документи поштою замовнику.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підприємця затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області затримали патрульного, якого підозрюють у корупції. Посадовець вимагав "винагороду" за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.

Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили депутата міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обранець отримав "винагороду" за дозвіл на вирубку дерев у середмісті.