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Одесит за 8 тисяч доларів оформлював "непридатність" до служби — подробиці

13 лютого 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесит за 8 тисяч доларів оформлював "непридатність" до служби — подробиці
Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили місцевого мешканця, який допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Шахрай оформлював ухилянтам фейкові документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Подробиці злочинної схеми

Мешканець Одеси разом зі знайомим з ТЦК пропонували чоловікам призовного віку "відкосити" від мобілізації до армії, шляхом оформлення документів про непридатність до військової служби.

Потенційних клієнтів вони шукали в Інтернеті, а за свої "послуги" просили по 8 000 доларів з людини. Після чого відправляли усі документи поштою замовнику. 

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підприємця затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали патрульного, якого підозрюють у корупції. Посадовець вимагав "винагороду" за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.

Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили депутата міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обранець отримав "винагороду" за дозвіл на вирубку дерев у середмісті.

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мобілізація
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