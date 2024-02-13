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Одессит за 8 тысяч долларов оформлял "непригодность" к службе — подробности

13 февраля 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одессит за 8 тысяч долларов оформлял "непригодность" к службе — подробности
Правоохранители задержали преступника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили местного жителя, который помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. Мошенник оформлял уклонистам фейковые документы о непригодности к военной службе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Житель Одессы вместе со знакомым из ТЦК предлагал мужчинам призывного возраста "откосить" от мобилизации в армию путем оформления документов о непригодности к военной службе.

Потенциальных клиентов они искали в Интернете, а за свои услуги просили по 8 000 долларов с человека. После чего отправляли все документы по почте заказчику.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-предпринимателя задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержан патруль, подозреваемый в коррупции. Чиновник требовал "вознаграждение" за беспрепятственную транспортировку аграрной продукции грузовиками.

Также мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили депутата городского совета, подозреваемого в получении взятки. Избранник получил "вознаграждение" за разрешение на вырубку деревьев в центре города.

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