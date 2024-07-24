Шахрай в Одесі хотів обдурити Нову Пошту і замінив на муляж золотий злиток

Одесит замінив золото на муляж і хотів обманути Нову Пошту — що вирішив суд
Мешканець міста Чорноморськ, що на Одещині, вирішив вчинити шахрайство і підмінити куплений злиток золота на підробку, щоб Нова Пошта оплатила йому збитки. Правоохоронці знайшли злочинця, а суд вирішив покарати його одним роком пробаційного нагляду.
Про хід справи та суду повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
На одному з інтернет-сайтів шахрай придбав золотий злиток вагою 9,99 грама, вартістю 39 700 грн і обрав спосіб доставки через Нову Пошту. В інтернет-магазині він вказав фіктивні особисті дані та номер телефону, а у відділені Нової Пошти отримавши товар став його оглядати та непомітно підмінив золотий злиток заздалегідь заготовленим муляжем, а саме золото приховав та заклав у ломбард.
Після цього він виказав претензії співробітнику відділення і відмовився від отримання товару. Згідно із замовленою послугою доставки відповідальність за товар несла Нова Пошта, тому оплатила покупку в інтернет-магазині з власної каси.
Що вирішив суд
Оскільки після затримання правоохоронцями шахрай повністю визнав свою провину, розкаявся та виступав за розгляд справи у спрощеному порядку, то суд виніс рішення призначити шахраю один рік пробаційного нагляду.
Він має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Також він повинен повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, а також виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Що таке пробація
Це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених. Тобто людина, яка отримала вирок суду, має виконувати певні види кримінальних покарань, що не пов'язані з позбавленням волі.
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