Шахрай в Одесі хотів обдурити Нову Пошту і замінив на муляж золотий злиток

Золоті злитки. Ілюстраційне зображення. Фото: pixels.com

Мешканець міста Чорноморськ, що на Одещині, вирішив вчинити шахрайство і підмінити куплений злиток золота на підробку, щоб Нова Пошта оплатила йому збитки. Правоохоронці знайшли злочинця, а суд вирішив покарати його одним роком пробаційного нагляду.

Про хід справи та суду повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На одному з інтернет-сайтів шахрай придбав золотий злиток вагою 9,99 грама, вартістю 39 700 грн і обрав спосіб доставки через Нову Пошту. В інтернет-магазині він вказав фіктивні особисті дані та номер телефону, а у відділені Нової Пошти отримавши товар став його оглядати та непомітно підмінив золотий злиток заздалегідь заготовленим муляжем, а саме золото приховав та заклав у ломбард.

Після цього він виказав претензії співробітнику відділення і відмовився від отримання товару. Згідно із замовленою послугою доставки відповідальність за товар несла Нова Пошта, тому оплатила покупку в інтернет-магазині з власної каси.

Що вирішив суд

Оскільки після затримання правоохоронцями шахрай повністю визнав свою провину, розкаявся та виступав за розгляд справи у спрощеному порядку, то суд виніс рішення призначити шахраю один рік пробаційного нагляду.

Він має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Також він повинен повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, а також виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Що таке пробація

Це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених. Тобто людина, яка отримала вирок суду, має виконувати певні види кримінальних покарань, що не пов'язані з позбавленням волі.

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