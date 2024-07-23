Подробиці імпорту через Одещину: дані митниці

Зона митного контролю. Фото: customs.gov.ua

У першому півріччі 2024 року майже третину товарів, ввезених в Україну через Одеську митницю, становили імпортні товари з Туреччини. Найбільше всього було ввезено добрива — його частка склала майже 1/5 від усього об'єму імпорту.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Подробиці імпорту

Загалом, 30% усіх імпортних товарів надходили з Туреччини, 12% з Єгипту і 7% з Болгарії. Інші важливі країни-імпортери включають США, Грузію, Індію (по 6%), Румунію та Китай (по 5%), а також Австралію і Грецію (по 3%).

Географія та обсяги імпорту. Фото: Одеська митниця

Найбільшу частку імпортованих товарів складали добрива (19%), вироби зі сталі (12%), цитрусові і банани (7%). До десятки основних імпортних товарів також увійшли автомобілі (4%), вугілля (3%), та пальне.

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Нагадаємо, у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на Одещині прикордонники зупинили спробу вивезення з України двох старовинних радіоприймачів. Пристрої належать до епохи 1930-х років.

Також раніше на одному з митних контролів Одещини водій намагався незаконно ввезти понад 20 тонн скла. Усі документи були підроблені, тож тепер чоловіку загрожує штраф.

Окрім цього, водій автобуса, що курсує між Одесою та Молдовою, намагався провезти осетрову ікру в багажнику транспорту. "Смаколик" він ховав в усіх тарах, яких тільки можна — загалом прикордонники вилучили понад вісім кілограмів делікатесу.