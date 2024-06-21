Вантажівку зі склом зупинили на Одещині: контрабанда з Ірану

Вантажівка з іранським склом на Одещині. Фото: Одеська митниця

На одному митних контролей Одещини водій намагався незаконно ввезти понад 20 тонн скла на підставі підроблених документів. Його обман викрили, товар вилучили, а чоловіку загрожує штраф.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Деталі схеми

Вантажівка з неармованим склом для вікон прибула поромом у пункт пропуску Орлівка. Водій, громадянин України, надав документи, в яких зазначалося, що скло виготовили нібито в Туреччині.

Однак під час огляду кабіни митники знайшли ще один пакет документів. Виявилося, що скло насправді завантажили в Ірані — це підтвердили й відповідні маркування.

Яке покарання

За надання неправдивих відомостей водію склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, а вантаж тимчасово вилучили. Чоловіку загрожує штраф у повному розмірі вартості товару, який він намагався провезти.

Випадки контрабанди на Одеській митниці

Ми писали, що водій автобусу, що курсує між Одесою та Молдовою, намагався провезти осетрову ікру в багажнику транспорту. "Смаколик" він ховав в усіх тарах, яких тільки можна — загалом прикордонники вилучили понад вісім кілограм делікатесу.

Також ми повідомляли, що на одному з КПП Одещини прикордонники та митники затримали громадянина Молдови, який мав незадекларовану валюту. В іноземця було із собою 150 тисяч доларів, які він намагався приховано перевезти через кордон.