Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Турецька якість, іранське виробництво — на митниці Одещини попередили ввезення контрабанди arrow

Турецька якість, іранське виробництво — на митниці Одещини попередили ввезення контрабанди

21 червня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вантажівку зі склом зупинили на Одещині: контрабанда з Ірану
Вантажівка з іранським склом на Одещині. Фото: Одеська митниця
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На одному митних контролей Одещини водій намагався незаконно ввезти понад 20 тонн скла на підставі підроблених документів. Його обман викрили, товар вилучили, а чоловіку загрожує штраф.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці

Читайте також:

Деталі схеми 

Вантажівка з неармованим склом для вікон прибула поромом у пункт пропуску Орлівка. Водій, громадянин України, надав документи, в яких зазначалося, що скло виготовили нібито в Туреччині.

Однак під час огляду кабіни митники знайшли ще один пакет документів. Виявилося, що скло насправді завантажили в Ірані — це підтвердили й відповідні маркування. 

Яке покарання

За надання неправдивих відомостей водію склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, а вантаж тимчасово вилучили. Чоловіку загрожує штраф у повному розмірі вартості товару, який він намагався провезти.

Випадки контрабанди  на Одеській митниці

Ми писали, що водій автобусу, що курсує між Одесою та Молдовою, намагався провезти осетрову ікру в багажнику транспорту. "Смаколик" він ховав в усіх тарах, яких тільки можна — загалом прикордонники вилучили понад вісім кілограм делікатесу.

Також ми повідомляли, що на одному з КПП Одещини прикордонники та митники затримали громадянина Молдови, який мав незадекларовану валюту. В іноземця було із собою 150 тисяч доларів, які він намагався приховано перевезти через кордон.

Туреччина
Іран
Одеса
контрабанда
Митна служба
Одеська область
Новини Одеси
митниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту