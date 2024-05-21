Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow 150 тисяч доларів серед особистих речей — на одеському КПП затримали іноземця arrow

150 тисяч доларів серед особистих речей — на одеському КПП затримали іноземця

21 травня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
150 тисяч доларів серед особистих речей — на одеському КПП затримали іноземця
Гроші, які вилучили у іноземця на КПП "Старокозаче". Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На одному з КПП Одещини прикордонники та митники попередили спробу вивезення значної суми незадекларованої валюти. У громадянина Молдови було із собою 150 тисяч доларів, які він намагався приховано перевезти через кордон.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Деталі інциденту

Водій легковика марки "Шкода" намагався приховано вивезти значну суму валюти до Молдови через КПП "Старокозаче". Щоб уникнути декларування та сплати державного мита, чоловік розмістив гроші в рюкзаку серед особистих речей. Однак під час перевірки в пункті прикордонники разом з митниками виявили кошти.

Що загрожує

Наразі на іноземця складені процесуальні документи. Грошові кошти вилучено встановленим порядком до рішення суду. Водію загрожує відповідальність за порушення митних правил згідно ст. 471 Митного кодексу України. Йдеться про штраф у розмірі 20 відсотків від суми, що перевищила дозволену норму — близько 30 000 доларів.

Інші події на митниці

Ми писали, що в автобусі, який їхав за маршрутом Одеса-Кишинів, співробітники митниці знайшли незадекларовану валюту. Виявилось, що водій транспорту намагався провезли на територію Молдови понад 100 000 доларів.

Раніше ми повідомляли, через контрольні пункти пропуску на Одещині громадяни намагались вивезти незадекларовану валюту на суму 3,8 мільйона гривень. На усіх порушників правоохоронці наразі склали адмінпротоколи, а валюту тимчасово вилучили. 

Додамо, що в Одещині прикордонники викрили чоловіка, який намагався провезти до Молдови незадекларовану валюту. Загалом в кишенях свого одягу він приховував 50 тисяч доларів.

Одеса
Молдова
іноземець
Митна служба
прикордонники
Одеська область
Новини Одеси
митниця
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify