150 тисяч доларів серед особистих речей — на одеському КПП затримали іноземця

Гроші, які вилучили у іноземця на КПП "Старокозаче". Фото: ДПСУ

На одному з КПП Одещини прикордонники та митники попередили спробу вивезення значної суми незадекларованої валюти. У громадянина Молдови було із собою 150 тисяч доларів, які він намагався приховано перевезти через кордон.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі інциденту

Водій легковика марки "Шкода" намагався приховано вивезти значну суму валюти до Молдови через КПП "Старокозаче". Щоб уникнути декларування та сплати державного мита, чоловік розмістив гроші в рюкзаку серед особистих речей. Однак під час перевірки в пункті прикордонники разом з митниками виявили кошти.

Що загрожує

Наразі на іноземця складені процесуальні документи. Грошові кошти вилучено встановленим порядком до рішення суду. Водію загрожує відповідальність за порушення митних правил згідно ст. 471 Митного кодексу України. Йдеться про штраф у розмірі 20 відсотків від суми, що перевищила дозволену норму — близько 30 000 доларів.

Інші події на митниці

Ми писали, що в автобусі, який їхав за маршрутом Одеса-Кишинів, співробітники митниці знайшли незадекларовану валюту. Виявилось, що водій транспорту намагався провезли на територію Молдови понад 100 000 доларів.

Раніше ми повідомляли, через контрольні пункти пропуску на Одещині громадяни намагались вивезти незадекларовану валюту на суму 3,8 мільйона гривень. На усіх порушників правоохоронці наразі склали адмінпротоколи, а валюту тимчасово вилучили.

Додамо, що в Одещині прикордонники викрили чоловіка, який намагався провезти до Молдови незадекларовану валюту. Загалом в кишенях свого одягу він приховував 50 тисяч доларів.