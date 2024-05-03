Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Понад 100 000 ховав в автобусі — на митному пункті Паланки затримали водія arrow

Понад 100 000 ховав в автобусі — на митному пункті Паланки затримали водія

3 травня 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Понад 100 000 ховав в автобусі — на митному пункті Паланки затримали водія
Співробітники митниці вилучили у водія автобусу незадекларовано валюту. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В автобусі, який їхав за маршрутом Одеса-Кишинев, співробітники митниці знайшли незадекларовану валюту. Виявилось, що водій транспорту намагався провезли на територію Молдови понад 100 000 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Митної служби Молдови.
 

Читайте також:

Деталі справи

50-річний водій автобусу намагався провезти з Одеси майже 2 000 000 молдавських леїв на територію Молдови. Гроші чоловік заховав  в одній зі сходинок транспорту, проте співробітники митниці їх знайшли під час огляду. Незадекларовану валюту вилучили, триває кримінальне провадження. Порушника наразі затримали на 72 години, далі справу буде передано до суду.
 

Водій ховав гроші в автобусі
Гроші, які знайшли митники в автобусі Одеса-Кишинев. Фото: скриншот

Інші події на митниці

Ми раніше писали, що через контрольні пункти пропуску на Одещині громадяни намагались вивезти незадекларовану валюту на суму 3,8 мільйона гривень. На усіх порушників правоохоронці наразі склали адмінпротоколи, а валюту тимчасово вилучили. 

Також ми повідомляли, що а Одещині прикордонники викрили чоловіка, який намагався провезти до Молдови незадекларовану валюту. Загалом в кишенях свого одягу він приховував 50 тисяч доларів.

Додамо, що на прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.

Одеса
Молдова
Митна служба
гроші
автобуси
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів