Понад 100 000 ховав в автобусі — на митному пункті Паланки затримали водія

Співробітники митниці вилучили у водія автобусу незадекларовано валюту. Фото: скриншот

В автобусі, який їхав за маршрутом Одеса-Кишинев, співробітники митниці знайшли незадекларовану валюту. Виявилось, що водій транспорту намагався провезли на територію Молдови понад 100 000 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Митної служби Молдови.



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Деталі справи

50-річний водій автобусу намагався провезти з Одеси майже 2 000 000 молдавських леїв на територію Молдови. Гроші чоловік заховав в одній зі сходинок транспорту, проте співробітники митниці їх знайшли під час огляду. Незадекларовану валюту вилучили, триває кримінальне провадження. Порушника наразі затримали на 72 години, далі справу буде передано до суду.



Гроші, які знайшли митники в автобусі Одеса-Кишинев. Фото: скриншот

Інші події на митниці

Ми раніше писали, що через контрольні пункти пропуску на Одещині громадяни намагались вивезти незадекларовану валюту на суму 3,8 мільйона гривень. На усіх порушників правоохоронці наразі склали адмінпротоколи, а валюту тимчасово вилучили.

Також ми повідомляли, що а Одещині прикордонники викрили чоловіка, який намагався провезти до Молдови незадекларовану валюту. Загалом в кишенях свого одягу він приховував 50 тисяч доларів.



Додамо, що на прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.