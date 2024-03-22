Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Намагався ввезти в Україну символ російської агресії — на Одещині розвернули іноземця arrow

Намагався ввезти в Україну символ російської агресії — на Одещині розвернули іноземця

22 березня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Намагався ввезти в Україну символ російської агресії — на Одещині розвернули іноземця
Машина іноземців. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Подробиці інциденту

В пункті пропуску "Старокозаче" під час огляду автівки 47-річного громадянина Молдови прикордонники виявили у нього та його пасажира георгіївську стрічку та 50 тисяч євро. Іноземці намагалися приховати валюту серед особистих речей в рюкзаках та сумках. Один із фігурантів також ховав пачку купюр під одягом.
 

Намагався ввезти в Україну символ російської агресії — на Одещині розвернули іноземця - фото 1
Георгієвська стрічка в автомобілі фігурантів. Фото: ДПСУ
Намагався ввезти в Україну символ російської агресії — на Одещині розвернули іноземця - фото 2
Валюта, яку хотіли провезти іноземці. Фото: ДПСУ

Що загрожує

Водію автівки заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки за пропаганду забороненої символіки. Окрім того, в іноземців незадекларований надлишок коштів у розмірі 30 тисяч євро вилучили. Повідомлення про вчинення адмінправопорушення направили до Нацполіції. 

Нагадаємо, що прикордонники в Одеській області запобігли вивозу речей, що становлять культурну та історичну цінність для України. Одразу через два пункти пропуску на півдні регіону злочинці намагалися вивезти історичне видання "Кобзаря" та старовинні монети. 

Також ми писали, що на Одещині викрили зловмисника, який намагався вивезти з України коштовності, сховавши їх в салоні спринтера. Прикордонники затримали чоловіка та вилучили в нього близько одного кілограма прикрас.

Додамо, прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виявили альбом з марками ХІХ-ХХ століття. Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
прикордонники
Новини Одеси
валюта
російська символіка
символіка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом