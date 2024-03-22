Намагався ввезти в Україну символ російської агресії — на Одещині розвернули іноземця

Машина іноземців. Фото: ДПСУ

На прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці інциденту

В пункті пропуску "Старокозаче" під час огляду автівки 47-річного громадянина Молдови прикордонники виявили у нього та його пасажира георгіївську стрічку та 50 тисяч євро. Іноземці намагалися приховати валюту серед особистих речей в рюкзаках та сумках. Один із фігурантів також ховав пачку купюр під одягом.



Георгієвська стрічка в автомобілі фігурантів. Фото: ДПСУ

Валюта, яку хотіли провезти іноземці. Фото: ДПСУ

Що загрожує

Водію автівки заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки за пропаганду забороненої символіки. Окрім того, в іноземців незадекларований надлишок коштів у розмірі 30 тисяч євро вилучили. Повідомлення про вчинення адмінправопорушення направили до Нацполіції.

Нагадаємо, що прикордонники в Одеській області запобігли вивозу речей, що становлять культурну та історичну цінність для України. Одразу через два пункти пропуску на півдні регіону злочинці намагалися вивезти історичне видання "Кобзаря" та старовинні монети.

Також ми писали, що на Одещині викрили зловмисника, який намагався вивезти з України коштовності, сховавши їх в салоні спринтера. Прикордонники затримали чоловіка та вилучили в нього близько одного кілограма прикрас.

Додамо, прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виявили альбом з марками ХІХ-ХХ століття. Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.