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Пытался ввезти в Украину символ российской агрессии — в Одесской области развернули иностранца

22 марта 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пытался ввезти в Украину символ российской агрессии — в Одесской области развернули иностранца
Машина иностранцев. Фото:ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На пограничном пункте "Староказачье" специалисты обнаружили у гражданина Молдовы запрещенную символику и незадекларированную валюту. За пропаганду тоталитарного режима иностранцу запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Подробности инцидента

В пункте пропуска "Старокозачье" во время осмотра автомобиля 47-летнего гражданина Молдовы пограничники обнаружили у него и его пассажира георгиевскую ленту и 50 тысяч евро. Иностранцы пытались спрятать валюту среди личных вещей в рюкзаках и сумках. Один из фигурантов также прятал пачку купюр под одеждой.

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Георгиевская лента в автомобиле фигурантов. Фото: ГПСУ
Пытался ввезти в Украину символ российской агрессии — в Одесской области развернули иностранца - фото 2
Валюту, которую хотели провезти иностранцы. Фото: ГПСУ

Что угрожает

Водителю автомобиля запретили въезд на территорию Украины сроком на три года за пропаганду запретной символики. Кроме того, у иностранцев незадекларированный избыток средств в размере 30 тысяч евро изъяли. Сообщение о совершении админправонарушения направили в Нацполицию.

Напомним, что пограничники в Одесской области предотвратили вывоз вещей, составляющих культурную и историческую ценность для Украины. Сразу через два пункта пропуска на юге региона преступники пытались вывезти историческое издание "Кобзаря" и старинные монеты.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили злоумышленника, который пытался вывезти из Украины драгоценности, спрятав их в салоне спринтера. Пограничники задержали мужчину и изъяли у него около одного килограмма украшений.

Пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" обнаружили альбом с марками ХІХ-ХХ века. Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

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