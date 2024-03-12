Прикордонники Одещини запобігли вивезенню "Кобзаря" та історичних монет — подробиці

Вилучене видання "Кобзаря". Фото: ДПСУ

Прикордонники в Одеській області запобігли вивозу речей, що становлять культурну та історичну цінність для України. Одразу через два пункти пропуску на півдні регіону злочинці намагалися вивести історичне видання "Кобзаря" та старовинні монети.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Вивоз "Кобзаря"

В Білгород-Дністровському районі жінка намагалась вивезти в особистих речах стародрук "Кобзар" 1939 року випуску, бо про це її попрохала знайома. Про те, що книга становить культурну та історичну цінність, вона нібито не знала.

Нумізматична колекція

Також, чоловік намагався вивезти до родича в Молдову старовинні монети та срібні медалі, ховаючи їх серед своїх речей. Прикордонники на КПП "Старокозаче" під час обстеження багажу фігуранта виявили в нього 101 монету ХVIII-ХХ століття. Більшість нумізматичної колекції складають монети часів російської імперії та франки періоду правління Луї-Філліпа І Королівства Франції, іспанські песо, німецькі марки та талери, латвійські лати та бельгійські франки, британські крони. Окрім цього, чоловік також мав імперіалістичну медаль "За хоробрість" ІV ступеня, яка була введена на початку ХІХ століття.

Колекція монет. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що на Одещині викрили зловмисника, який намагався вивезти з України коштовності, сховавши їх в салоні спрінтера. Прикордонники затримали чоловіка та вилучили в нього близько одного кілограму прикрас.

Також ми писали, що прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" виявили альбом з марками ХІХ-ХХ століття. Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.