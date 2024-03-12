Пограничники Одесчины предотвратили вывоз "Кобзаря" и исторических монет — подробности

Изъято издание "Кобзаря". Фото: ГНСУ

Пограничники в Одесской области предотвратили вывоз вещей, составляющих культурную и историческую ценность для Украины. Сразу через два пункта пропуска на юге региона преступники пытались вывести историческое издание "Кобзаря" и старинные монеты.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Вывоз "Кобзаря"

В Белгород-Днестровском районе женщина пыталась вывезти в личных вещах старопечатную книгу "Кобзарь" 1939 года выпуска, потому что об этом ее попросила знакомая. О том, что книга составляет культурную и историческую ценность, она вроде бы не знала.

Нумизматическая коллекция

Также мужчина пытался вывезти к родственнику в Молдову старинные монеты и серебряные медали, пряча их среди своих вещей. Пограничники на КПП "Староказаче" во время обследования багажа фигуранта обнаружили у него 101 монету ХVIII-ХХ века. Большинство нумизматической коллекции составляют монеты времен российской империи и франки периода правления Луи-Филлипа и Королевства Франции, испанские песо, немецкие марки и талеры, латвийские латы и бельгийские франки, британские кроны. Кроме того, мужчина также имел империалистическую медаль "За храбрость" IV степени, которая была введена в начале XIX века.

Коллекция монет. Фото: ГПСУ

Напомним, что в Одесской области разоблачили злоумышленника, пытавшегося вывезти из Украины драгоценности, спрятав их в салоне спринтера. Пограничники задержали мужчину и изъяли у него около одного килограмма украшений.

Также мы писали, что пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" обнаружили альбом с марками ХІХ-ХХ веков. Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.