У мікроавтобусі, що їхав з Одещини до Румунії, знайшли коштовності

Вилучені з мікроавтобусу коштовності. Фото: ДПСУ

Зловмисник намагався вивезти з України коштовності, сховавши їх в салоні спрінтера. Прикордонники затримали чоловіка та вилучили в нього близько одного кілограму прикрас.

Про це повідомила пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Подробиці справи

20-річний молодик, будучи за кермом мікроавтобусу "Mercedes Sprinter" намагався перетнути державний кордон у паромному пункті пропуску "Орлівка" з прикрасами в салоні. В результаті огляду прикордонники виявили близько 200 прикрас зі срібла та біжутерію загальною вагою близько 800 грамів. Вилучене майно нададуть на експертизу.



Перебіг слідства

На 20-річного водія складено процесуальні документи за порушення митних правил. Транспортний засіб разом з товаром вилучено до рішення суду, слідство триває.

Нагадаємо, ДБР передало українським військовим майно білоруської компанії. Йдеться про 61 мільйон доларів США, які знайшли на території Одеського порту та митниці.

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