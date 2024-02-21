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У мікроавтобусі, що їхав з Одещини до Румунії, знайшли коштовності

21 лютого 2024 18:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У мікроавтобусі, що їхав з Одещини до Румунії, знайшли коштовності
Вилучені з мікроавтобусу коштовності. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зловмисник намагався вивезти з України коштовності, сховавши їх в салоні спрінтера. Прикордонники затримали чоловіка та вилучили в нього близько одного кілограму прикрас.

Про це повідомила пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Подробиці справи

20-річний молодик, будучи за кермом мікроавтобусу "Mercedes Sprinter" намагався перетнути державний кордон у паромному пункті пропуску "Орлівка" з прикрасами в салоні. В результаті огляду прикордонники виявили близько 200 прикрас зі срібла та біжутерію загальною вагою близько 800 грамів. Вилучене майно нададуть на експертизу.
 

Перебіг слідства

На 20-річного водія складено процесуальні документи за порушення митних правил. Транспортний засіб разом з товаром вилучено до рішення суду, слідство триває.

Нагадаємо, ДБР передало українським військовим майно білоруської компанії. Йдеться про 61 мільйон доларів США, які знайшли на території Одеського порту та митниці.

Також ми писали, що в Одеській області затримали порушника, який намагався вивезти чоловіків призовного віку за кордон. Мешканець Роздільнянщини на власному авто "заховав" чотирьох ухилянтів та збирався переправити до Молдови.

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