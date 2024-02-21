В микроавтобусе, который ехал из Одесской области в Румынию, нашли драгоценности

Удалены из микроавтобуса драгоценности. Фото: ГНСУ

Злоумышленник пытался вывезти из Украины драгоценности, спрятав их в салоне спринтера. Пограничники задержали мужчину и изъяли у него около одного килограмма украшений.

Об этом сообщила прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Подробности дела

20-летний парень, будучи за рулем микроавтобуса "Mercedes Sprinter", пытался пересечь государственную границу в паромном пункте пропуска "Орловка" с украшениями в салоне. В результате досмотра пограничники обнаружили около 200 украшений из серебра и бижутерию общим весом около 800 граммов. Изъятое имущество будет предоставлено на экспертизу.

Течение следствия

На 20-летнего водителя составлены процессуальные документы за нарушение таможенных правил. Транспортное средство вместе с товаром изъято до решения суда, следствие продолжается.

Напомним, ДБР передало украинским военным имущество белорусской компании. Речь идет о 61 миллионе долларов США, которые были обнаружены на территории Одесского порта и таможни.

Также мы писали, что в Одесской области задержан нарушитель, который пытался вывезти мужчин призывного возраста за границу. Житель Раздельнянщины на собственном авто "спрятал" четырех ухилянцев и собирался переправить в Молдову.