На Одещині затримали горе-бізнесмена, який вивозив ухилянтів за кордон

Прикордонники затримали чоловіків. Фото: ДПСУ

В Одеській області затримали порушника, який намагався вивезти чоловіків призовного віку за кордон. Мешканець Роздільнянщини на власному авто "заховав" чотирьох ухилянтів та збирався переправити до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Деталі "мандрівки"

Подія сталася у Подільському районі, де прикордонники зупинили автівку з чоловіками призовного віку. Водій та троє пасажирів намагалися перетнути кордон в обхід пункту пропуску. За свої "послуги" горе-перевізник отримав 6 тисяч доларів США з кожної особи.

Яке покарання загрожує

Усім ухилянтам повідомили про адміністративну відповідальність за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує до 15 діб арешту.

А от перевізнику повідомили про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одеській області затримали групу ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чоловіки хотіли втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Додамо, на контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли потрапити в Молдову.