Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині затримали горе-бізнесмена, який вивозив ухилянтів за кордон arrow

На Одещині затримали горе-бізнесмена, який вивозив ухилянтів за кордон

16 лютого 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали горе-бізнесмена, який вивозив ухилянтів за кордон
Прикордонники затримали чоловіків. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали порушника, який намагався вивезти чоловіків призовного віку за кордон. Мешканець Роздільнянщини на власному авто "заховав" чотирьох ухилянтів та збирався переправити до Молдови. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

Деталі "мандрівки"

Подія сталася у Подільському районі, де прикордонники зупинили автівку з чоловіками призовного віку. Водій та троє пасажирів намагалися перетнути кордон в обхід пункту пропуску. За свої "послуги" горе-перевізник отримав 6 тисяч доларів США з кожної особи. 

Яке покарання загрожує

Усім ухилянтам повідомили про адміністративну відповідальність за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує до 15 діб арешту. 

А от перевізнику повідомили про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до 5 років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали групу ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чоловіки хотіли втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Додамо, на контрольному пості "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли потрапити в Молдову.

Одеса
Молдова
кордон
прикордонники
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі