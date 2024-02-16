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В Одесской области задержали горе-бизнесмена, который вывозил уклонистов за границу

16 февраля 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали горе-бизнесмена, который вывозил уклонистов за границу
Пограничники задержали мужчин. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан нарушитель, который пытался вывезти мужчин призывного возраста за границу. Житель Раздельнянщины на собственном авто "спрятал" четырех уклонистов и собирался переправить в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Детали "путешествия"

Событие произошло в Подольском районе, где пограничники остановили автомобиль с мужчинами призывного возраста. Водитель и трое пассажиров пытались пересечь границу в обход пункта пропуска. За свои "услуги" горе-перевозчик получил 6 тысяч долларов США с каждого человека.

Какое наказание грозит

Всем уклонистам сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит до 15 суток ареста.

А вот перевозчику сообщили о подозрении по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Мужчины хотели бежать в Молдову во избежание мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

На контрольном посту "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.

Одесса
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пограничники
Одесская область
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мобилизация
уклонисты

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