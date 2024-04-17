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Через Одеську митницю намагались провезти близько 4 мільйони гривень

17 квітня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Через Одеську митницю намагались провезти близько 4 мільйони гривень
Незадекларована готівка, яку вилучили співробітники митниці. Ілюстративне фото: Національне митне агентство Болгарії
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через контрольні пункти пропуску на Одещині громадяни намагались вивезти незадекларовану валюту на суму 3,8 мільйони гривень. На усіх порушників правоохоронці наразі склали адмінпротоколи, а валюту тимчасово вилучили.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України

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Подробиці інциденту

Одразу три спроби вивозу валюти попередили працівники Одеської митниці. Так, під час перетину пунктів пропуску "Орлівка", "Старокозаче" та "Паланка", що на Одещині, громадяни України та  Молдови хотіли провезти незадекларовану готівку понад дозволених 10 тисяч євро. Порушники ховали гроші серед особистих речей. Усього працівниками Одеської митниці було вилучено 49 000 євро та 45 680 дол США.

Що загрожує

На трьох фігурантів складено протоколи про порушення митних правил за ознаками статті 471 Митного кодексу України. Їм загрожує штраф  в розмірі 20 відсотків від суми, що перевищила дозволену норму — близько 19,6 тисяч доларів. 

Порушення митних правил на Одещині

Ми раніше писали, що на Одещині прикордонники викрили чоловіка, який намагався провезти до Молдови незадекларовану валюту. Загалом в кишенях свого одягу він приховував 50 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що на прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.

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митниця
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