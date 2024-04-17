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Через Одесскую таможню пытались провезти около 4 миллионов гривен

17 апреля 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Через Одесскую таможню пытались провезти около 4 миллионов гривен
Незадекларированные наличные деньги, которые изъяли сотрудники таможни. Иллюстративное фото: Национальное таможенное агентство Болгарии
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Через контрольные пункты пропуска в Одесской области граждане пытались вывезти незадекларированную валюту на сумму 3,8 миллиона гривен. На всех нарушителей правоохранители составили админпротоколы, а валюту временно изъяли.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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Подробности инцидента

Сразу три попытки вывоза валюты предотвратили работники Одесской таможни. Так, во время пересечения пунктов пропуска "Орловка", "Старокозачье" и "Паланка", что в Одесской области, граждане Украины и Молдовы хотели провезти незадекларированные наличные деньги свыше разрешенных 10 тысяч евро. Нарушители прятали деньги среди личных вещей. Всего работниками Одесской таможни было изъято 49 000 евро и 45 680 долл. США.

Что угрожает

На трех фигурантов составлены протоколы о нарушении таможенных правил по признакам статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Им грозит штраф в размере 20 процентов от суммы, превысившей разрешенную норму – в общей сложности около 19,6 тысячи долларов.

Нарушение таможенных правил в Одесской области

Мы раньше писали, что в Одесской области пограничники разоблачили мужчину, который пытался провезти в Молдову незадекларированную валюту. Всего в карманах своей одежды он скрывал 50 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что на пограничном пункте "Староказаче" специалисты обнаружили у гражданина Молдовы запрещенную символику и незадекларированную валюту. За пропаганду тоталитарного режима иностранцу запретили въезд в Украину.

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