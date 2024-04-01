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Ховав гроші у кишенях — на Одещині попередили вивіз валюти за кордон

1 квітня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ховав гроші у кишенях — на Одещині попередили вивіз валюти за кордон
Гроші у кишені порушника. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині прикордонники викрили чоловіка, який намагався провезти до Молдови незадекларовану валюту. Загалом в кишенях свого одягу він приховував 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України

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Водій мікроавтобуса намагався провезти до Молдови 50 тисяч доларів готівкою. 33-річний чоловік навіть не намагався ховати свої гроші, адже під час огляну просто дістав їх з кишені куртки. 

Згідно з чинним законодавством, незадекларований надлишок коштів у розмірі майже 40 тисяч доларів вилучили прикордонники Білгород-Дністровського загону.

Незаконний вивіз майна на Одещині

Нагадаємо, що на прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.

Раніше ми писали, що прикордонники в Одеській області запобігли вивозу речей, що становлять культурну та історичну цінність для України. Одразу через два пункти пропуску на півдні регіону злочинці намагалися вивезти історичне видання "Кобзаря" та старовинні монети. 

Також ми писали, що на Одещині викрили зловмисника, який намагався вивезти з України коштовності, сховавши їх в салоні спринтера. Прикордонники затримали чоловіка та вилучили в нього близько одного кілограма прикрас.

Додамо, прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виявили альбом з марками ХІХ-ХХ століття. Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Одеса
Молдова
гроші
прикордонники
Одеська область
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