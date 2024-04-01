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Прятал деньги в карманах — в Одесской области предупредили вывоз валюты за границу

1 апреля 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Прятал деньги в карманах — в Одесской области предупредили вывоз валюты за границу
Деньги в кармане нарушителя. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области пограничники разоблачили мужчину, который пытался провезти в Молдову незадекларированную валюту. В общем, в карманах своей одежды он скрывал 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Подробности инцидента

Водитель микроавтобуса пытался провезти в Молдову 50 тысяч долларов наличными. 33-летний мужчина даже не пытался прятать свои деньги, ведь во время осмотра просто достал их из кармана куртки.

Согласно действующему законодательству незадекларированный излишек средств в размере почти 40 тысяч долларов изъяли пограничники Белгород-Днестровского отряда.

Незаконный вывоз имущества из Одесской область

Напомним, что на пограничном пункте "Староказачье" специалисты обнаружили у гражданина Молдовы запрещенную символику и незадекларированную валюту. За пропаганду тоталитарного режима иностранцу запретили въезд в Украину.

Ранее мы писали, что пограничники в Одесской области предотвратили вывоз вещей, составляющих культурную и историческую ценность для Украины. Сразу через два пункта пропуска на юге региона преступники пытались вывезти историческое издание "Кобзаря" и старинные монеты.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили злоумышленника, который пытался вывезти из Украины драгоценности, спрятав их в салоне спринтера. Пограничники задержали мужчину и изъяли у него около одного килограмма украшений.

Добавим, пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" обнаружили альбом с марками ХІХ-ХХ века. Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Одесса
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деньги
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