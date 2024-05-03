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Более 100 000 прятал в автобусе — на таможенном пункте Паланки задержали водителя

3 мая 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Более 100 000 прятал в автобусе — на таможенном пункте Паланки задержали водителя
Сотрудники таможни изъяли у водителя автобуса незадекларированную валюту. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В автобусе, который ехал по маршруту Одесса-Кишинев, сотрудники таможни обнаружили незадекларированную валюту. Оказалось, что водитель транспорта пытался провезти на территорию Молдовы более 100 000 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Таможенной службы Молдовы.

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Детали дела

50-летний водитель автобуса пытался провезти с Одессы около 2 000 000 молдавских леев на территорию Молдовы. Деньги мужчина спрятал в одной из ступеней транспорта, однако сотрудники таможни их нашли во время досмотра. Незадекларированную валюту изъяли, идет уголовное производство. Нарушителя задержали на 72 часа, дальше дело будет передано в суд.

Водитель прятал деньги в автобусе
Деньги, найденные таможенниками в автобусе Одесса-Кишинев. Фото: скриншот

Другие события на таможне

Мы ранее писали, что через контрольные пункты пропуска в Одесской области граждане пытались вывезти незадекларированную валюту на сумму 3,8 миллиона гривен. На всех нарушителей правоохранители составили админпротоколы, а валюту временно изъяли.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники разоблачили мужчину, который пытался провезти в Молдову незадекларированную валюту. В общей сложности в карманах своей одежды он скрывал 50 тысяч долларов.

Добавим, що на пограничном пункте "Староказачье" специалисты обнаружили у гражданина Молдовы запрещенную символику и незадекларированную валюту. За пропаганду тоталитарного режима иностранцу запретили въезд в Украину.

Одесса
Молдова
Таможенная служба
деньги
автобусы
валюта

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