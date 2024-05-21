150 тысяч долларов среди личных вещей — на одесском КПП задержали иностранца

Деньги, которые изъяли у иностранца на КПП "Староказачье". Фото: ГПСУ

На одном из КПП Одесской области пограничники и таможенники предотвратили попытку вывоза значительной суммы незадекларированной валюты. У гражданина Молдовы было с собой 150 тысяч долларов, которые он пытался скрыто перевезти через границу.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали инцидента

Водитель легковушки марки "Шкода" пытался скрытно вывезти значительную сумму валюты в Молдову через КПП "Староказачье". Чтобы избежать декларирования и уплаты государственной пошлины, мужчина разместил деньги в рюкзаке среди личных вещей. Однако при проверке в пункте пограничники вместе с таможенниками обнаружили средства.

Что угрожает

На иностранца составлены процессуальные документы. Денежные средства изъяты установленным порядком до решения суда. Водителю грозит ответственность за нарушение таможенных правил согласно ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Речь идет о штрафе в размере 20 процентов от суммы, превысившей разрешенную норму — около 30 000 долларов.

Другие события на таможне

Мы писали, что в автобусе, который ехал по маршруту Одесса-Кишинев, сотрудники таможни обнаружили незадекларированную валюту. Оказалось, что водитель транспорта пытался провезти на территорию Молдовы более 100 000 долларов.

Ранее мы сообщали, что через контрольные пункты пропуска в Одесской области граждане пытались вывезти незадекларированную валюту на сумму 3,8 миллиона гривен. На всех нарушителей правоохранители составили админпротоколы, а валюту временно изъяли.

Добавим, что в Одесской области пограничники разоблачили мужчину, который пытался провезти в Молдову незадекларированную валюту. В общей сложности в карманах своей одежды он скрывал 50 тысяч долларов.