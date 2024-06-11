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Нелегальна передачка в Молдову — прикордонники Одещини вилучили контрабанду ікри

11 червня 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Водій автобусу намагався з Одеси в Молдову вивезти 8 кг ікри
На Одещині попередили вивоз чорної ікри в Молдову. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Водій автобусу, що курсує між Одесою та Молдовою, намагався провезти осетрову ікру в багажнику транспорту. "Смаколик" він ховав в усіх тарах, яких тільки можна — загалом прикордонники вилучили понад вісім кілограм делікатесу. 

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Деталі інциденту

Водій рейсового автобуса намагався незаконно провезти до Молдови понад 8 кг осетрової ікри. Інцидент стався у пункті пропуску "Старокозаче", де прикордонники Білгород-Дністровського загону під час огляду багажного відділення виявили делікатес. 

Водій намагався провезти 8 кг чорної ікри в Молдову
Чорна ікра у багажному відділенні. Фото: ДПСУ

Ікру знайшли у двох термосумках, у скляних банках та пластикових контейнерах. На запитання про походження товару водій не зміг надати жодних документів і пояснив, що погодився перевезти передачу на прохання невідомої особи.

Спроби провезти контрабанду на Одещині

Ми писали, що на одному з КПП Одещини прикордонники та митники затримали громадянина Молдови, який мав незадекларовану валюту. В іноземця було із собою 150 тисяч доларів, які він намагався приховано перевезти через кордон.

Також прикордонники в Одеській області запобігли вивозу речей, що становлять культурну та історичну цінність для України. Злочинці намагалися вивезти історичне видання "Кобзаря" та старовинні монети.

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Автомайдан
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