Водій автобусу намагався з Одеси в Молдову вивезти 8 кг ікри

Нелегальна передачка в Молдову — прикордонники Одещини вилучили контрабанду ікри
Водій автобусу, що курсує між Одесою та Молдовою, намагався провезти осетрову ікру в багажнику транспорту. "Смаколик" він ховав в усіх тарах, яких тільки можна — загалом прикордонники вилучили понад вісім кілограм делікатесу.
Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.
Деталі інциденту
Водій рейсового автобуса намагався незаконно провезти до Молдови понад 8 кг осетрової ікри. Інцидент стався у пункті пропуску "Старокозаче", де прикордонники Білгород-Дністровського загону під час огляду багажного відділення виявили делікатес.
Ікру знайшли у двох термосумках, у скляних банках та пластикових контейнерах. На запитання про походження товару водій не зміг надати жодних документів і пояснив, що погодився перевезти передачу на прохання невідомої особи.
Спроби провезти контрабанду на Одещині
Ми писали, що на одному з КПП Одещини прикордонники та митники затримали громадянина Молдови, який мав незадекларовану валюту. В іноземця було із собою 150 тисяч доларів, які він намагався приховано перевезти через кордон.
Також прикордонники в Одеській області запобігли вивозу речей, що становлять культурну та історичну цінність для України. Злочинці намагалися вивезти історичне видання "Кобзаря" та старовинні монети.
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