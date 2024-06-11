Водитель автобуса пытался из Одессы в Молдову вывезти 8 кг икры

В Одесской области предупредили вывоз черной икры в Молдову. Фото: ГПСУ

Водитель автобуса, курсирующего между Одессой и Молдовой, пытался провезти осетровую икру в багажнике транспорта. "Вкуснятину" он прятал во всей таре, которой только можно — в общей сложности пограничники изъяли более восьми килограммов деликатеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

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Детали инцидента

Водитель рейсового автобуса пытался незаконно провезти в Молдову более 8 кг осетровой икры. Инцидент произошел в пункте пропуска "Староказачье", где пограничники Белгород-Днестровского отряда во время осмотра багажного отделения обнаружили деликатес.

Черная икра в багажном отделении. Фото: ГПСУ

Икру нашли в двух термосумках, в стеклянных банках и пластиковых контейнерах. На вопрос о происхождении товара водитель не смог предоставить никаких документов и объяснил, что согласился перевезти передачу по просьбе неизвестного.

Попытки провезти контрабанду в Одесской области

Мы писали, что на одном из КПП Одесской области пограничники и таможенники задержали гражданина Молдовы, который имел незадекларированную валюту. У иностранца было с собой 150 тысяч долларов, которые он пытался тайно перевезти через границу.

Также пограничники в Одесской области предотвратили вывоз вещей, составляющих культурную и историческую ценность для Украины. Преступники пытались вывезти историческое издание "Кобзаря" и старинные монеты.