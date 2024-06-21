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Турецкое качество, иранское производство — на таможне Одесчины предотвратили ввоз контрабанды

21 июня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Грузовик со стеклом остановили на Одесчине: контрабанда из Ирана
Грузовик с иранским стеклом в Одесской области. Фото: Одесская таможня
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На одном таможенном контроле Одесской области водитель пытался незаконно ввезти более 20 тонн стекла на основании поддельных документов. Его обман разоблачили, товар изъяли, а мужчине грозит штраф.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Детали схемы

Грузовик с неармированным стеклом для окон прибыл паромом в пункт пропуска Орловка. Водитель, гражданин Украины, предоставил документы, в которых говорилось, что стекло изготовили якобы в Турции.

Однако при осмотре кабины таможенники обнаружили еще один пакет документов. Оказалось, что стекло на самом деле загрузили в Иране — это подтвердили и соответствующие маркировки.

Какое наказание

За предоставление ложных сведений водителю составили протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а груз временно изъяли. Мужчине грозит штраф в полном размере стоимости товара, который он пытался провезти.

Случаи контрабанды на Одесской таможне

Мы писали, что водитель автобуса, курсирующего между Одессой и Молдовой, пытался провезти осетровую икру в багажнике транспорта. "Вкуснятину" он прятал во всех тарах, которых только можно — в общей сложности пограничники изъяли более восьми килограммов деликатеса.

Также мы сообщали, что на одном из КПП Одесской области пограничники и таможенники задержали гражданина Молдовы, который имел незадекларированную валюту. У иностранца было с собой 150 тысяч долларов, которые он пытался скрыто перевезти через границу.

Турция
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