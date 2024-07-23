Подробности импорта через Одесчину: данные таможни

Зона таможенного контроля. Фото: customs.gov.ua

В первом полугодии 2024 года почти треть товаров, ввезенных в Украину через Одесскую таможню, составляли импортные товары из Турции. Больше всего было ввезено удобрения — его доля составила почти 1/5 всего объема импорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Подробности импорта

В общей сложности, 30% всех импортных товаров поступали из Турции, 12% из Египта и 7% из Болгарии. Другие важные страны-импортеры включают США, Грузию, Индию (по 6%), Румынию и Китай (по 5%), а также Австралию и Грецию (по 3%).

География и объем импорта. Фото: Одесская таможня

Наибольшую долю импортируемых товаров составляли удобрения (19%), изделия из стали (12%), цитрусовые и бананы (7%). В десятку основных импортных товаров также вошли автомобили (4%), уголь (3%) и горючее.

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Напомним, в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

Также ранее на одном из таможенных контролей Одесской области водитель пытался незаконно ввезти более 20 тонн стекла. Все документы были подделаны, поэтому теперь мужчине грозит штраф.

Кроме того, водитель автобуса, курсирующего между Одессой и Молдовой, пытался провезти осетровую икру в багажнике транспорта. "Вкусняшку" он прятал во всех тарах, которых только можно — в общей сложности пограничники изъяли более восьми килограммов деликатеса.