Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Импорт через Одесскую область — откуда и какие товары ввозят чаще всего arrow

Импорт через Одесскую область — откуда и какие товары ввозят чаще всего

23 июля 2024 17:39
Верзилова Єлизавета - редактор
Подробности импорта через Одесчину: данные таможни
Зона таможенного контроля. Фото: customs.gov.ua
Верзилова Єлизавета - редактор

В первом полугодии 2024 года почти треть товаров, ввезенных в Украину через Одесскую таможню, составляли импортные товары из Турции. Больше всего было ввезено удобрения — его доля составила почти 1/5 всего объема импорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

Читайте также:
Импорт в Одесскую область: какая статистика
Сообщение Одесской таможни. Фото: скриншот

Подробности импорта

В общей сложности, 30% всех импортных товаров поступали из Турции, 12% из Египта и 7% из Болгарии. Другие важные страны-импортеры включают США, Грузию, Индию (по 6%), Румынию и Китай (по 5%), а также Австралию и Грецию (по 3%).

Данные импорта через Одесскую таможню
География и объем импорта. Фото: Одесская таможня

Наибольшую долю импортируемых товаров составляли удобрения (19%), изделия из стали (12%), цитрусовые и бананы (7%). В десятку основных импортных товаров также вошли автомобили (4%), уголь (3%) и горючее.

Больше новостей об Одесской таможне

Напомним, в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

Также ранее на одном из таможенных контролей Одесской области водитель пытался незаконно ввезти более 20 тонн стекла. Все документы были подделаны, поэтому теперь мужчине грозит штраф.

Кроме того, водитель автобуса, курсирующего между Одессой и Молдовой, пытался провезти осетровую икру в багажнике транспорта. "Вкусняшку" он прятал во всех тарах, которых только можно — в общей сложности пограничники изъяли более восьми килограммов деликатеса.

Турция Одесса Таможенная служба топливо Одесская область Одесский порт Новости Одессы импорт таможня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом