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Радіоприймачі з минулого — на Одещині контрабандисти намагалися вивезти старовинні пристрої

22 червня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині прикордонники в пункті пропуску виявили гаджети з минулого
Вилучений раритет. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на Одещині прикордонники зупинили спробу вивезення з України двох старовинних радіоприймачів. Пристрої належать до епохи 1930-х років. 

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України

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Деталі незаконного вивезення раритетів

Згідно з повідомленням прикордонників Білгород-Дністровського загону, виявлені радіоприймачі мають історичну цінність і вважаються раритетами. Зокрема, один з них — німецького виробництва "Telefunken", інший — від американської компанії Radio Corporation of America. Вони були знайдені при спробі незаконного вивезення за кордон. Власниця антикваріату, громадянка України, пояснила, що замовила ці предмети через Інтернет для свого чоловіка, який цінує раритетні речі та займається їхньою реставрацією.

Радіоприймачі з минулого — на Одещині контрабандисти намагалися вивезти старовинні пристрої - фото 1
Вилучений радіоприймач. Фото: ДПСУ

Вилучення антикваріатів

Предмети були вилучені. Митниця тепер здійснює подальше оформлення цих антикваріатів, щоб вони могли бути правомірно використані чи повернуті власнику за відповідними умовами.

Інші випадки контрабанди на Одещині

Нагадаємо, на одному з митних контролів Одещини водій намагався незаконно ввезти понад 20 тонн скла на підставі підроблених документів. Його обман викрили, товар вилучили, а чоловіку загрожує штраф.

Окрім цього, водій автобуса, що курсує між Одесою та Молдовою, намагався провезти осетрову ікру в багажнику транспорту. "Смаколик" він ховав в усіх тарах, яких тільки можна — загалом прикордонники вилучили понад вісім кілограмів делікатесу. 

Одеса
контрабанда
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митниця
раритет

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