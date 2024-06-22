Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Радиоприемники из прошлого — на Одесчине контрабандисты пытались вывезти старинные устройства arrow

Радиоприемники из прошлого — на Одесчине контрабандисты пытались вывезти старинные устройства

22 июня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области пограничники в пункте пропуска обнаружили гаджеты из прошлого
Изъятый раритет. Фото: ГНСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Детали незаконного вывоза раритетов

Согласно сообщению пограничников Белгород-Днестровского отряда, обнаруженные радиоприемники имеют историческую ценность и считаются раритетами. В частности, один из них — немецкого производства "Telefunken", другой — от американской компании Radio Corporation of America. Они были обнаружены при попытке незаконного вывоза за границу. Владелец антиквариата, гражданка Украины, объяснила, что заказала эти предметы через Интернет для своего мужа, который ценит раритетные вещи и занимается их реставрацией.

Радиоприемники из прошлого — в Одесской области контрабандисты пытались вывезти старинные устройства - фото 1
Изъятый радиоприемник. Фото: ГНСУ

Удаление антиквариатов

Предметы были изъяты. Таможня теперь производит дальнейшее оформление этих антиквариатов, чтобы их могли правомерно использовать или возвратить владельцу по соответствующим условиям.

Другие случаи контрабанды в Одесской области

Напомним, на одном из таможенных контролей Одесской области водитель пытался незаконно ввезти более 20 тонн стекла на основании поддельных документов. Его обман разоблачили, товар изъяли, а мужчине грозит штраф.

Кроме того, водитель автобуса, курсирующего между Одессой и Молдовой, пытался провезти осетровую икру в багажнике транспорта. "Лакомство" он прятал во всех тарах, которых только можно — в общей сложности пограничники изъяли более восьми килограммов деликатеса.

Одесса
контрабанда
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
таможня
раритет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту