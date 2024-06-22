В Одесской области пограничники в пункте пропуска обнаружили гаджеты из прошлого

Изъятый раритет. Фото: ГНСУ

В пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали незаконного вывоза раритетов

Согласно сообщению пограничников Белгород-Днестровского отряда, обнаруженные радиоприемники имеют историческую ценность и считаются раритетами. В частности, один из них — немецкого производства "Telefunken", другой — от американской компании Radio Corporation of America. Они были обнаружены при попытке незаконного вывоза за границу. Владелец антиквариата, гражданка Украины, объяснила, что заказала эти предметы через Интернет для своего мужа, который ценит раритетные вещи и занимается их реставрацией.

Изъятый радиоприемник. Фото: ГНСУ

Удаление антиквариатов

Предметы были изъяты. Таможня теперь производит дальнейшее оформление этих антиквариатов, чтобы их могли правомерно использовать или возвратить владельцу по соответствующим условиям.

Другие случаи контрабанды в Одесской области

Напомним, на одном из таможенных контролей Одесской области водитель пытался незаконно ввезти более 20 тонн стекла на основании поддельных документов. Его обман разоблачили, товар изъяли, а мужчине грозит штраф.

Кроме того, водитель автобуса, курсирующего между Одессой и Молдовой, пытался провезти осетровую икру в багажнике транспорта. "Лакомство" он прятал во всех тарах, которых только можно — в общей сложности пограничники изъяли более восьми килограммов деликатеса.