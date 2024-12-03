Одесит бив поранених нацгвардійців, суд його виправдав

Затримання підозрюваного. Фото: поліція

В Одесі судили водія, який збив трьох бійців Національної гвардії. Прокурор намагався переконати суддю, що чоловік ще й добивав поранених. Але суд вирішив, що той, навпаки, намагався їх врятувати.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Суворовського райсуду Одеси.

Читайте також:

Подробиці справи

За матеріалами суду, водій Opel на перехресті вулиць Кишинівської та проспекту Добровольського наїхав на трьох нацгвардійців, які перебували на службі. Вони отримали травми й перебували у безпорадному стані. Водій вийшов з машини й декілька разів вдарив двох поранених у груди. Наступного дня його затримали. Чоловіка обвинуватили у побитті працівників правоохоронних органів.

Що вирішив суд

Під час судових засідань обвинувачений свою провину заперечував. Він стверджував, що намагався допомогти пораненим. Чоловік нібито бив їх у груди, щоби не дати зупинитися серцям. Він також пояснив, що не має медичних знань чи навиків, тому діяв так, як вважав необхідним. На свою користь водій нагадав, що не тікав з місця події, а, навпаки, вибіг на проїжджу частину й почав кликати на допомогу.

Суддя погодився з доводами обвинуваченого й повністю його виправдав.

Нагадаємо, на Чернігівщині судили солдата, який вдарив командира. Також ми писали про масову бійку в одеському ресторані.