Одессит избивал раненых нацгвардейцев, суд его оправдал

Задержание подозреваемого. Фото: полиция

В Одессе судили водителя, сбившего трех бойцов Национальной гвардии. Прокурор пытался убедить судью, что мужчина еще и добивал раненых. Но суд решил, что тот, напротив, пытался их спасти.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Суворовского райсуда Одессы.

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Подробности дела

По материалам суда, водитель Opel на перекрестке улиц Кишиневской и проспекта Добровольского наехал на троих находившихся на службе нацгвардейцев. Они получили травмы и находились в беспомощном состоянии. Водитель вышел из машины и несколько раз ударил двух раненых в грудь. На следующий день его задержали. Мужчину обвинили в избиении работников правоохранительных органов.

Что решил суд

В ходе судебных заседаний обвиняемый свою вину отрицал. Он утверждал, что пытался помочь раненым. Мужчина якобы избивал их в грудь, чтобы не дать остановиться сердцам. Он также объяснил, что не имеет медицинских знаний или навыков, поэтому действовал так, как считал необходимым. В свою пользу водитель напомнил, что не бежал с места происшествия, а наоборот, выбежал на проезжую часть и стал звать на помощь.

Судья согласился с доводами обвиняемого и полностью оправдал его.

Напомним, в Черниговской области судили солдата, который ударил командира. Также мы писали о массовой драке в одесском ресторане.