Одессит избивал раненых нацгвардейцев, суд его оправдал

Одессит сбил и избил нацгвардейцев — суд принял сторону водителя
В Одессе судили водителя, сбившего трех бойцов Национальной гвардии. Прокурор пытался убедить судью, что мужчина еще и добивал раненых. Но суд решил, что тот, напротив, пытался их спасти.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Суворовского райсуда Одессы.
Подробности дела
По материалам суда, водитель Opel на перекрестке улиц Кишиневской и проспекта Добровольского наехал на троих находившихся на службе нацгвардейцев. Они получили травмы и находились в беспомощном состоянии. Водитель вышел из машины и несколько раз ударил двух раненых в грудь. На следующий день его задержали. Мужчину обвинили в избиении работников правоохранительных органов.
Что решил суд
В ходе судебных заседаний обвиняемый свою вину отрицал. Он утверждал, что пытался помочь раненым. Мужчина якобы избивал их в грудь, чтобы не дать остановиться сердцам. Он также объяснил, что не имеет медицинских знаний или навыков, поэтому действовал так, как считал необходимым. В свою пользу водитель напомнил, что не бежал с места происшествия, а наоборот, выбежал на проезжую часть и стал звать на помощь.
Судья согласился с доводами обвиняемого и полностью оправдал его.
Напомним, в Черниговской области судили солдата, который ударил командира. Также мы писали о массовой драке в одесском ресторане.
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