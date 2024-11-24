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Кров по підлозі — масова бійка в одеському ресторані

24 листопада 2024 13:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі сталася бійка в одному з ресторанів
Бійка в ресторані. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі в одному із популярних ресторанів сталася масова бійка між групою людей. Бенкетники зіпсували меблі в закладі та залили підлогу кров'ю. 

Відео інциденту опублікували одеські Telegram-канали.

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Кров по підлозі — масова бійка в одеському ресторані - фото 1
https://t.me/odesalivetv/84254

Бійка в ресторані Одеси

На опублікованому відео видно, як декілька чоловіків штовхаються та б'ються між собою. Автор відео стверджує, що в той день там святкували чийсь день народження. При цьому відомо також, що одній із відвідувачок порізали обличчя. Наразі більше інформації про інцидент поки немає. 

Інші бійки на Одещині

Мешканка одного із сіл Лиманської громади зібрала свою велику сім'ю на свято. Застілля завершилося стріляниною. Один з родичів опинився у лікарні, інший — під вартою. А у Подільському районі затримали місцевого мешканця, який вбив односельця і намагався спалити тіло. Ще власник худоби запідозрив незнайомця у крадіжці корів. Він накинувся на нього з дубиною й побив до смерті. Тепер фермеру загрожує значний тюремний термін.

Нагадаємо, поліція затримала стрілка, який 23 листопада розпочав стрілянину у готелі Sky Loft  в Києві. Внаслідок його дій загинув чоловік.

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