В Одессе произошла потасовка в одном из ресторанов

Драка в ресторане. Фото: скриншот

В Одессе в одном из популярных ресторанов произошла массовая потасовка между группой людей. Дебоширы испортили мебель в заведении и залили пол кровью.

Видео инцидента опубликовали одесские Telegram-каналы.

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Драка в ресторане Одессы

На опубликованном видео видно, как несколько мужчин толкаются и дерутся между собой. Автор видео утверждает, что в тот день там праздновали чей-то день рождения. При этом известно также, что одной из посетительниц порезали лицо. По состоянию на сейчас больше информации об инциденте пока нет.

Другие драки в Одесской области

Жительница одного из сел Лиманской громады собрала свою большую семью на праздник. Застолье завершилось стрельбой. Один из родственников оказался в больнице, другой под стражей. А в Подольском районе задержали местного жителя, убившего односельчанина и пытавшегося сжечь тело. Еще владелец скота заподозрил незнакомца в краже коров. Он набросился на него с дубиной и избил насмерть. Теперь фермеру грозит значительный срок.

Напомним, полиция задержала стрелка, который 23 ноября начала стрельбу в отеле Sky Loft в Киеве. В результате его действий погиб мужчина.