Вимагав хабарі від підприємців за незаконну оренду.

Момент затримання підозрюваного. Фото: ГУНП в Одеській області

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Поліцейські затримали колишнього співробітника одного з державних підприємств, який ще до свого звільнення налагодив схему отримання додаткового заробітку. За винагороду чоловік надавав підприємцям у користування нежитлові приміщення на балансі установи.

Про це повідомило ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Як з'ясували слідчі, фігурант не хотів укладати офіційні договори з підприємцями та змушував платити йому відкати. При цьому чоловік натякав на те, що має вплив на керівництво, яке нібито не проти використання приміщень третіми особами. Правоохоронцям вдалося задокументувати передачу двох об'єктів під бізнес за винагороду у розмірі 12000 та 5000 тисяч гривень щомісяця.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали під час передачі йому частини обумовленої суми та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди). Йому загрожує висновок на строк до восьми років із конфіскацією майна.

Нещодавно ми також писали про одеських поліцейських, яких судитимуть за зловживання службовим становищем та бійку біля автостанції "Привоз".