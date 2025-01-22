В Одесі судитимуть поліцейських-бізнесменів, які крали з бюджету

Правоохоронці затримали підозрюваних. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть ексначальника конвойної служби одеської поліції та двох його підлеглих. Їм інкримінують зловживання службовим становищем з метою незаконного збагачення та фальсифікацію офіційних документів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Деталі схеми

За даними слідства, керівник підрозділу організував незаконну схему з надання послуг приватної охорони. До цього "бізнесу" він залучив свого заступника та одного зі співробітників. За винагороду в розмірі 8000 доларів США щомісяця, обвинувачений організував особисту охорону для місцевого бізнесмена. Для легалізації цієї схеми, до підрозділу був офіційно влаштований знайомий, який мав виконувати функції охоронця. Однак фактично він не з'являвся на роботі, отримуючи зарплату від держави. Схема діяла понад рік, з січня 2023 року по травень 2024-го, завдавши збитків державному бюджету на понад півмільйона гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі обвинувачених звільнено з правоохоронних органів. Їм загрожує покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, що передбачає до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одеській області затримали підприємця, який торгував білими квитками.

Також ми писали, що в Одеській області затримали громадян Туреччини, які незаконно ввезли в Україну акцизні марки.